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بحضور الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق...

صور.. إفتتاح معرض طلاب القسم الحر بـ"فنون جميلة الزمالك" 27 يناير

الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:02 ص
صور.. إفتتاح معرض طلاب القسم الحر بـ"فنون جميلة الزمالك" 27 يناير الدكتورة صفية القبانى عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان


كتبت - منى فهمى
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تفتتح الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، معرض "بداية حرة" لعرض الأعمال الفنية لطلاب الدراسات الحرة بالكلية، بقاعة العرض الرئيسية بالكلية بالزمالك، السبت الموافق 27 يناير الحالى، بحضور الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وسوف يلتقى طلاب القسم الحر بالكلية، للتحدث معهم عن أعمالهم الفنية، وجهود أعضاء هيئة التدريس معهم لتطوير مواهبهم.

 

وقال المهندس مراد درويش، المسؤل عن القسم الحر بفنون جميلة الزمالك، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، اليوم الاثنين، إن الفن ليس فقط للطلاب الذين حالفهم الحظ، والتحقوا بالكليات الفنية من خلال التعليم النظامى، بالعكس فرصة تعلم الفن تظل موجودة طالما الطالب لديه الدافع والشغف لتحقيق الحلم، وهذا ما أراه دائمًا فى طلاب القسم الحر، المهتمين بالفن، ويُحبون الفن، ويُبدعون فى الرسم بحماس شديد، ومعرض "بداية حرة" تجسيد للمجهود الذى بذله طلاب القسم الحر خلال فترة دراستهم بالكلية.

 

من جانبه، أكد نشأت عبد المولى، المسئول عن تنظيم المعرض، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، قائلاً: "لوجو المعرض من تصميمى، اخترت اللون الأصفر دليل على الحرية خارج الإطار، والعديد من الفنانين المشاركين بالمعرض أول مرة يشاركوا فى معرض فنى"، وأتقدم بخالص الشكر للدكتور إيهاب عزت، وكيل الكلية، لجهوده فى تنظيم المعرض، وكل الشكر للفنان الدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، لجهوده معنا.

 

أضاف نشأت عبد المولى قائلاً: أتقدم بخالص الشكر أيضاً للمهندس مراد درويش، المسئول عن التدريس بالقسم الحر، تعب معانا جدًا بصراحة، والمعرض خاص بخريجى القسم الحر للعام الدراسى 2016/2017، حيث سيتم عرض أعمالهم الفنية خلال المعرض، وطلاب القسم الحر هم مجموعة من محبى الفن، الذين لم يحالفهم الحظ فى الالتحاق بالكلية لدراسة الفن، ومعرض "بداية حرة" هو بداية الانطلاقة الحقيقية لنا، خاصة أن المعرض يُقام فى منارة الفنون بالوطن العربى "فنون جميلة الزمالك".

 

كما أوضح نشأت عبد المولى، المسئول عن تنظيم معرض "بداية حرة"، أنه على هامش المعرض سيتم تنظيم مجموعة من الورش الفنية، والندوات لمجموعة من أساتذة الفنون بالكلية، مثل الدكتور طاهر عبدالعظيم، والدكتور عبد العزيز الجندى، والمهندس مراد درويش، كل الشكر لمجموعة التنظيم المُعاونه فى تنظيم المعرض، وهم: محمد الصايغ ومحمد خلف وحسين جاد ومحمد عمر ومحمد محمود وبيتر فتحى ونرمين بدوى و نور نصير ومنى محمد وندى محسن وهاجر إبراهيم ومروة شيرين وشاهندة شوكت وندى مصطفى ورانيا السيد، نشكرهم على تعبهم وسهرهم، ليتم تنظيم المعرض بأفضل صورة ممكنة.

1معرض بداية حرةمعرض بداية حرة

 

2الدكتور طاهر عبد العظيم فى إحدى الورش الفنية التى نظمها مؤخرا
الدكتور طاهر عبد العظيم فى إحدى الورش الفنية التى نظمها مؤخرًا

 

3المهندس مراد درويش
المهندس مراد درويش

 

4نشأت عبد المولى
نشأت عبد المولى

 

5عمل للفنان نشأت عبد المولى
عمل للفنان نشأت عبد المولى

 

6عمل للفنان نشأت عبد المولى
عمل للفنان نشأت عبد المولى

 

7عمل للفنان نشأت عبد المولى
عمل للفنان نشأت عبد المولى

 

8عمل للفنان نشأت عبد المولى
عمل للفنان نشأت عبد المولى

 

9ندى محسن
عمل للفنانة ندى محسن

 

10ماجي الشافعي
عمل للفنانة ماجى الشافعى

 

11هاجر ابراهيم
عمل للفنانة هاجر إبراهيم

 

12نرمين بدوي
عمل للفنانة نرمين بدوى

 

13محمد الصايغ
عمل للفنان محمد الصايغ

 

14نور نصير
عمل للفنانة نور نصير

 

15هبه الروبي
عمل للفنانة هبة الروبى

 


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