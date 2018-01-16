صور.. إفتتاح معرض طلاب القسم الحر بـ"فنون جميلة الزمالك" 27 يناير





كتبت - منى فهمى

تفتتح الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، معرض "بداية حرة" لعرض الأعمال الفنية لطلاب الدراسات الحرة بالكلية، بقاعة العرض الرئيسية بالكلية بالزمالك، السبت الموافق 27 يناير الحالى، بحضور الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وسوف يلتقى طلاب القسم الحر بالكلية، للتحدث معهم عن أعمالهم الفنية، وجهود أعضاء هيئة التدريس معهم لتطوير مواهبهم.

وقال المهندس مراد درويش، المسؤل عن القسم الحر بفنون جميلة الزمالك، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، اليوم الاثنين، إن الفن ليس فقط للطلاب الذين حالفهم الحظ، والتحقوا بالكليات الفنية من خلال التعليم النظامى، بالعكس فرصة تعلم الفن تظل موجودة طالما الطالب لديه الدافع والشغف لتحقيق الحلم، وهذا ما أراه دائمًا فى طلاب القسم الحر، المهتمين بالفن، ويُحبون الفن، ويُبدعون فى الرسم بحماس شديد، ومعرض "بداية حرة" تجسيد للمجهود الذى بذله طلاب القسم الحر خلال فترة دراستهم بالكلية.

من جانبه، أكد نشأت عبد المولى، المسئول عن تنظيم المعرض، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، قائلاً: "لوجو المعرض من تصميمى، اخترت اللون الأصفر دليل على الحرية خارج الإطار، والعديد من الفنانين المشاركين بالمعرض أول مرة يشاركوا فى معرض فنى"، وأتقدم بخالص الشكر للدكتور إيهاب عزت، وكيل الكلية، لجهوده فى تنظيم المعرض، وكل الشكر للفنان الدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، لجهوده معنا.

أضاف نشأت عبد المولى قائلاً: أتقدم بخالص الشكر أيضاً للمهندس مراد درويش، المسئول عن التدريس بالقسم الحر، تعب معانا جدًا بصراحة، والمعرض خاص بخريجى القسم الحر للعام الدراسى 2016/2017، حيث سيتم عرض أعمالهم الفنية خلال المعرض، وطلاب القسم الحر هم مجموعة من محبى الفن، الذين لم يحالفهم الحظ فى الالتحاق بالكلية لدراسة الفن، ومعرض "بداية حرة" هو بداية الانطلاقة الحقيقية لنا، خاصة أن المعرض يُقام فى منارة الفنون بالوطن العربى "فنون جميلة الزمالك".

كما أوضح نشأت عبد المولى، المسئول عن تنظيم معرض "بداية حرة"، أنه على هامش المعرض سيتم تنظيم مجموعة من الورش الفنية، والندوات لمجموعة من أساتذة الفنون بالكلية، مثل الدكتور طاهر عبدالعظيم، والدكتور عبد العزيز الجندى، والمهندس مراد درويش، كل الشكر لمجموعة التنظيم المُعاونه فى تنظيم المعرض، وهم: محمد الصايغ ومحمد خلف وحسين جاد ومحمد عمر ومحمد محمود وبيتر فتحى ونرمين بدوى و نور نصير ومنى محمد وندى محسن وهاجر إبراهيم ومروة شيرين وشاهندة شوكت وندى مصطفى ورانيا السيد، نشكرهم على تعبهم وسهرهم، ليتم تنظيم المعرض بأفضل صورة ممكنة.

معرض بداية حرة



الدكتور طاهر عبد العظيم فى إحدى الورش الفنية التى نظمها مؤخرًا



المهندس مراد درويش



نشأت عبد المولى



عمل للفنان نشأت عبد المولى



عمل للفنان نشأت عبد المولى



عمل للفنان نشأت عبد المولى



عمل للفنان نشأت عبد المولى



عمل للفنانة ندى محسن



عمل للفنانة ماجى الشافعى



عمل للفنانة هاجر إبراهيم



عمل للفنانة نرمين بدوى



عمل للفنان محمد الصايغ



عمل للفنانة نور نصير