س وج.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة "كاريليون" بعد إعلان إفلاسها ببريطانيا





كتب محمد جمال

لاتزال محاولات إنقاذ مجموعة" كاريليون" العملاقة للأشغال العامة البريطانية مستمرة، فقد عقدت الحكومة البريطانية اجتماعا مساء الإثنين بحضور الوزراء المعنيين من بينهم وزير المالية فيليب هاموند الذى لم يدل بأى تصريح حول أى دعم للمجموعة،ليأتى رفض الحكومة إعطاء ضمانات بإعادة تعويم المجموعة كصفعة جديدة للمجموعة،لكن تعهدت الحكومة بتمويل مختلف الخدمات العامة التى كانت تقوم بها المجموعة فى المملكة المتحدة ودفع رواتب الموظفين، ليبقى مستقبل المؤسسة على حافة الهاوية حتى الأن.

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز المعلومات عن مجموعة "كاريليون" البريطانية بعد إعلان إفلاسها..

س: أين يقع المقر الرئيسى للمجموعة؟

يقع مقر المجموعة فى وولفرهامبتون "وسط بريطانيا"

س: ما سبب تدهور وضع الشركة بشكل مفاجئ؟

تدهور وضع الشركة المالى بشكل كبير فى الأشهر الأخيرة بسبب إرجاء تنفيذ اشغال وصعوبات فى تنفيذ عقود، وقد تراجع سعر السهم فيها أكثر من عشر مرات منذ الصيف.

مجموعة كاريليون





ما نتائج إنهيار مجموعة كاريليون؟

يمكن أن يؤدى إنهيار المجموعة إلى عواقب على مشروع "هاى سبيد 2" لتشييد خط للسكك الحديد بالسرعة العالية فى بريطانيا وكانت المجموعة تتولاه مع "كير" البريطانية و"ايفاج" الفرنسية، إلا أن الحكومة البريطانية اكدت استمرار المشروع وأنه لن يتم إتخاذ قرارات متسرعة حول مستقبل أصول المجموعة.

كم عدد موظفى الشركة ؟

43 الف شخص من بينهم 19500 من بريطانيا.



مؤسسة كاريليون

ما قيمة عقود الشركة فى القطاع العام و القطاع الخاص؟

تقيم المجموعة عقودا عدة مع القطاع العام أو ضمن شراكة فى القطاع الخاص بقيمة نحو 1,7 مليارات جنيه (1,91 مليار يورو) تؤمن خصوصا خدمات ترميم مدارس ومستشفيات وصيانة لنحو 50 الف مسكن تابعة لوزارة الدفاع.

ماذا قال زعيم المعارضة جيرمى كوربن عن الإفلاس؟

كتب زعيم المعارضة العمالية جيرمى كوربن فى تغريدة إن "إفلاس كاريليون يشكل منعطفا"، مضيفا "حان الوقت لوقف سياسات الخصخصة التى تقوم على الاحتيال وتلحق أضرارا جسيمة بخدماتنا العامة وتكلّف المواطنين مليارات الجنيهات".

ووجهت المعارضة انتقادات شديدة إلى الحكومة واتهمتها بالاستمرار فى توقيع العقود مع المجموعة رغم تراكم أخطاء الإدارة على حد تعبيرها خصوصا على صعيد منح رواتب عالية جدا لبعض مسؤوليها السابقين.



كاريليون

س: كم طلبت كاريليون من الحكومة لتجنب إعلان إفلاسها؟

أوردت وكالة "بى ايه" البريطانية للأنباء أن كاريليون طلبت 20 مليون جنيه من الحكومة لتتمكن من الحصول على اموال اضافية من المصارف التى اشترطت لذلك تدخلا مباشرة من السلطات العامة، وأوردت الصحف البريطانية ان هذه المصارف نفسها ستخسر مليارى جنيه نتيجة تصفية المجموعة.

س: ماذا قال رئيس مجلس إدارة المجموعة فيليب جرين عن موقف الشركة؟

صرح رئيس مجلس إدارة المجموعة فيليب جرين "لم نتمكن من جمع الأموال اللازمة لدعم نشاطنا".