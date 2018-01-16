سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-1-2018 والعملة الأوروبية ترتفع أمام الجنيه





كتبت- هبة حسام

سجل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-1-2018، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، صعد سعر اليورو إلى 21.56 جنيه للشراء، و 21.80 جنيه للبيع، فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل.

وفيما يلى سعر اليورو الأوروبى خلال التعاملات اليومية، اليوم الثلاثاء، وفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، والذى جاء، كالتالى.



اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى



21.6875 جنيه للشراء

21.8120 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



21.56 جنيه للشراء

21.80 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر



21.60 للشراء

21.78 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة



21.58 للشراء

21.82 جنيه للبيع



يورو

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



21.58 للشراء

21.82 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



21.56 للشراء

21.80 للبيع

رويترز: الدولار يصعد أمام الين.. واليورو مستقر



وعالمياً، استقر اليورو اليوم الثلاثاء فى توقف لالتقاط الأنفاس بعد صعود قوى بفعل حالة التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو وتكهنات بأن يقلص البنك المركزى الأوروبى برنامجه الضخم للتحفيز النقدي.



سعر اليورو

تعززت تلك التوقعات أمس الاثنين بتصريحات من أردو هانسون رئيس البنك المركزى الإستونى الذى أبلغ صحيفة ألمانية أن البنك المركزى الأوروبى قد ينهى برنامج شراء السندات البالغ 2.55 تريليون يورو فى خطوة واحدة بعد سبتمبر إذا مضى تطور الاقتصاد والتضخم على النحو المتوقع حاليا.

وبلغ أحدث سعر لليورو 1.2263 دولار ليظل قرب ذروة يوم الإثنين البالغة نحو 1.2296 دولار وهو أقوى سعر للعملة منذ ديسمبر 2014