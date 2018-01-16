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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-1-2018 والعملة السعودية تواصل ثباتها

الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:38 م
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-1-2018 والعملة السعودية تواصل ثباتها الريال السعودى


كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الريال السعودى استقراره مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-1-2018، عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر.

 

ووفقا للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى، ننشر سعر الريال السعودى، والذى جاء كالتالى..

 

الريال السعودى
الريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.7102 جنيه للشراء

4.7371 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى اليوم
سعر عملة الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

4.68  جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

 

سعر صرف الريال السعودى اليوم
سعر صرف الريال السعودى اليوم

 

مجلس الشورى السعودى يناقش منع إجراءات المساعدة على الإنجاب

 

ومن ناحية أخرى، يناقش مجلس الشورى السعودى، الأسبوع المقبل مقترح مشروع "نظام المسئولية الطبية" المقدم من عضوى المجلس السابقين الدكتور ناصر بن داوود والدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية حاليا، لوضع التوصية النهائية بشأن هذا المقترح.

 

ووفقا لـ"عكاظ"، فأن النظام يهدف إلى تنظيم إجراءات التقاضى فى الدعاوى الطبية وتعزيز القضاء الطبى بشكل فاعل، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى مجال القضاء الطبى وتحقيق العدالة بين الطبيب والمريض، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يطمئن الحكومة والمستثمرين فى المجال الطبى والمستفيدين من الخدمة على الرعاية الصحية المستهدفة.

 

 

 


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