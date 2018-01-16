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سعد الحريرى: علينا احترام النأى بالنفس ولبنان بلد يستقطب كل العرب

الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:00 ص
سعد الحريرى: علينا احترام النأى بالنفس ولبنان بلد يستقطب كل العرب سعد الحريرى


أ ش أ
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قال رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، إن وضع حجر الأساس لسفارة الإمارات فى لبنان دليل على نظرة الإمارات الى هذا البلد وإلى الاستقرار فيه وإلى الدعم الدائم له من قبل الإمارات التى كانت دائما أيضا مع دول الخليج السباقة فى الوقوف إلى جانب لبنان خلال كل المحن التى مر بها

 

وأضاف الحريرى ـ خلال حضوره اليوم حفل وضع حجر الأساس لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فى منطقة الرملة البيضاء ببيروت، فى حضور رئيس الكتلة النيابية اللبنانية فؤاد السنيورة وعدد كبير من المسئولين اللبنانيين وسفراء الدول العربية والأجنبية ـ إن دول الخليج لطالما نظرت الى لبنان كبلد ديمقراطى، وهى تدعم دائما الشعب اللبنانى بغض النظر عن الفرقاء السياسيين.


وتابع أن وضع حجر الأساس لهذه السفارة هو رسالة لكل اللبنانيين بأن دولة الامارات يهمها لبنان والوضع السياسى والاقتصادى والأمنى فيه وهى توجه رسالة إلى كل اللبنانيين بأنها موجودة لتدعم كل اللبنانيين.


وأكد على ضرورة ابتعاد لبنان عن أى صراعات عربية، وقال " يجب أن يكون موقفنا واضحا وصريحا حيال موضوع النأى بالنفس، فنحن دولة عربية وجزء من المنظومة العربية ومع الوحدة العربية ، ويجب علينا أن نؤكد على النأى بالنفس وعلى أن لبنان بلد يستقطب كل العرب، ونريد أن يكون منبرا للحريات وللاقتصاد والسياحة". 


من جانبه، قال سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى لبنان حمد الشامسى إن دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية حريصة على استقرار ونجاح الحكومة اللبنانية فى المرحلة الآتية ، وأن تكون هذه الحكومة بقيادة سعد الحريرى قادرة على أداء واجبها تجاه المواطن اللبناني.
 

 


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