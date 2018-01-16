سائق توك توك يلقى حجارة على قطار ويصيب سائقه ويتسبب فى تعطل الحركة بالزقازيق

سائق توك توك يلقى حجارة على قطار ويصيب سائقه ويتسبب فى تعطل الحركة بالزقازيقالثلاثاء، 16 يناير 2018 04:28 م
كتب محمود عبد الراضى
ألقى سائق توك توك حجارة على قطار في الزقازيق، مما أسفر عن إصابة سائق القطار وتوقف حركة السكة الحديد نحو ساعة.
تلقت وحدة مباحث قسم شرطة محطة الزقازيق بلاغاً من "ض.ف" 50 سنة، سائق القطار رقم 233 " طنطا ـ الزقازيق " بأنه أثناء سيره بالقطار أمام قرية أم الزين في الزقازيق اصطدمت قطعة من الحجارة " ألقاها مجهول " بالزجاج الأمامى للجرار ، وحدوث كسر بالزجاج وإصابة السائق ، وتم إصلاح الزجاج بمعرفة المختصين وتعيين سائق آخر بديل واستأنف القطار سيره متجاوزا مدة ساعة ، وبالكشف الطبى على السائق المصاب بمستشفى الأحرار بالزقازيق ورد التقرير الطبى يفيد إصابته بكدمة بالأنف حيث تم عمل اللازم له وخروجه.
وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعه "م.أ" 17 سنة، سائق توك توك " تم ضبطه " وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، حيث كان يلهو مع أحد الصبية وتصادف مرور القطار، فوجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.
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عدد الردود 0
بواسطة:
على ابراهيم
لو فيه حزم وردع والامر فى ايدى احط هذا المستهتر تحت عجلات القطار
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