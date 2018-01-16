زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر يضرب نيكاراجوا

زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر يضرب نيكاراجواالثلاثاء، 16 يناير 2018 08:11 م
ريختر
أ ش أ
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أعلن مركز المسح الجيولوجى الأمريكى، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب نيكاراجوا.
وقدر المركز قوة الزلزال بـ6 درجات على مقياس ريختر فى البداية ثم صحح المعلومة بعد دقائق.
وأشار المركز إلى أن عمق الزلزال بلغ 40 كيلومترا، وكان على مسافة 80 كيلومترا جنوب غرب مدينة ريفاس بنيكاراجوا.
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