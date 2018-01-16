video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 17 يناير 2018 06:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر يضرب نيكاراجوا

الثلاثاء، 16 يناير 2018 08:11 م
زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر يضرب نيكاراجوا ريختر


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن مركز المسح الجيولوجى الأمريكى، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب نيكاراجوا.

وقدر المركز قوة الزلزال بـ6 درجات على مقياس ريختر فى البداية ثم صحح المعلومة بعد دقائق. 


وأشار المركز إلى أن عمق الزلزال بلغ 40 كيلومترا، وكان على مسافة 80 كيلومترا جنوب غرب مدينة ريفاس بنيكاراجوا. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب الأراضى اليونانية

محافظ الإسماعيلية يستعرض سيناريوهات مواجهة الزلازل والأزمات والكوارث

صور.. العالم هذا الصباح.. ترامب يتملص من تصريحاته المخالفة للآداب: لست عنصريا.. قتلى وجرحى إثر زلزال فى بيرو.. رئيس موريتانيا وولى عهد الأردن يحضران قمة الطاقة بالإمارات.. اليابان تدعو للضغط على بيونج يانج

ريختر

زلزال

أخبار العالم اليوم

نيكاراجوا



لا تفوتك
الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

المعارضة القطرية: الشيخ عبد الله أل ثانى تعرض لضغوطات من تنظيم الحمدين

المعارضة القطرية: الشيخ عبد الله أل ثانى تعرض لضغوطات من تنظيم الحمدين

سينما 2018 فى 15 يوم.. أفلام قليلة وأرقام أقل.. 7 مليون و600 ألف حصيلة الإيرادات.. منافسة "ميتة" بين حسن الرداد وحورية فرغلى وطلعت زكريا فى الشباك.. ودور العرض تنتظر الفرج نهاية الأسبوع بـ4 أفلام جديدة

سينما 2018 فى 15 يوم.. أفلام قليلة وأرقام أقل.. 7 مليون و600 ألف حصيلة الإيرادات.. منافسة "ميتة" بين حسن الرداد وحورية فرغلى وطلعت زكريا فى الشباك.. ودور العرض تنتظر الفرج نهاية الأسبوع بـ4 أفلام جديدة

مؤامرة تركية قطرية لإفشال الانتخابات فى ليبيا..مسئول ليبى لـ"اليوم السابع": جماعة الإخوان تقف وراء عملية زعزعة الأمن بتمويل قطرى.."العرفى": تحركات الإرهابى "بلحاج" تهدف لتحرير "دواعش" وتسليمهم لإرهابيين فى تونس

مؤامرة تركية قطرية لإفشال الانتخابات فى ليبيا..مسئول ليبى لـ"اليوم السابع": جماعة الإخوان تقف وراء عملية زعزعة الأمن بتمويل قطرى.."العرفى": تحركات الإرهابى "بلحاج" تهدف لتحرير "دواعش" وتسليمهم لإرهابيين فى تونس

أضرار الإفراط فى تناول الملح من التهاب المعدة حتى الزهايمر والسرطان

أضرار الإفراط فى تناول الملح من التهاب المعدة حتى الزهايمر والسرطان

فيديو.. مرتضى منصور: نواب حزب النور لم يمنحونى تفويضات "عشان بصلى الفجر حاضر"

فيديو.. مرتضى منصور: نواب حزب النور لم يمنحونى تفويضات "عشان بصلى الفجر حاضر"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة