زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر يضرب نيكاراجوا

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أعلن مركز المسح الجيولوجى الأمريكى، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب نيكاراجوا.

وقدر المركز قوة الزلزال بـ6 درجات على مقياس ريختر فى البداية ثم صحح المعلومة بعد دقائق.



وأشار المركز إلى أن عمق الزلزال بلغ 40 كيلومترا، وكان على مسافة 80 كيلومترا جنوب غرب مدينة ريفاس بنيكاراجوا.