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زعيم حركة ناطورى كارتا اليهودية يصل القاهرة للمشاركة بمؤتمر الأزهر لنصرة القدس

الثلاثاء، 16 يناير 2018 07:56 م
زعيم حركة ناطورى كارتا اليهودية يصل القاهرة للمشاركة بمؤتمر الأزهر لنصرة القدس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر


كتب لؤى على
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وصل إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، الحاخام اليهودى مير هيرش، زعيم حركة ناطورى كارتا اليهودية، على رأس وفد من أعضاء الحركة، للمشاركة فى "مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس"، والذى تنطلق فعالياته غدًا الأربعاء، بمشاركة ممثلين من 86 دولة من مختلف قارات العالم.
 
وتعد حركة ناطورى كارتا إحدى الحركات الدينية اليهودية، الرافضة للسياسات الإسرائيلية ومواقف وقرارات الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. 
 
وتتناول جلسات المؤتمر، الذي ينظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، سبل التعامل مع القرارات الأمريكية الأخيرة، بحق مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، واتخاذ خطوات عملية لدعم الهوية العربية والفلسطينية للمدينة المقدسة، بما يتناسب مع التحديات الخطيرة التى تهدد القدس.
 
ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور عدد كبير من العلماء ورجال الدين والمفكرين والكتاب لمناقشة استعادة الوعى بقضية القدس وهويتها العربية، والمسؤولية الدولية تجاهها.
 
 
 
 
 
 

 


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