زعماء قبرص والأردن واليونان يجتمعون لتعزيز التعاون الإقليمى

زعماء قبرص والأردن واليونان يجتمعون لتعزيز التعاون الإقليمىالثلاثاء، 16 يناير 2018 03:50 م
الملك عبد الله الثانى
رويترز
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عقد زعماء الأردن وقبرص واليونان اجتماعا ثلاثيا فى نيقوسيا، الثلاثاء، فى خطوة لتعزيز التعاون وبحث قضايا مؤثرة فى المنطقة.
ووصفت الحكومة القبرصية اجتماع الزعماء الثلاثة بالتاريخى.
ووضع كل من العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى ورئيس الوزراء اليونانى أليكسس تسيبراس، لدى وصوله للقصر الرئاسي، إكليلا من الزهور عند تمثال مكاريوس الثالث أول رئيس لجمهورية قبرص والذى كان أيضا كبير أساقفة الكنيسة القبرصية الأرثوذكسية.
ومن المتوقع أن يبحث الزعماء قضايا إقليمية ويوقعوا اتفاقات تعاون فى مجالات مثل الطاقة والصحة والزراعة. ويرافق كل من الملك عبد الله وتسيبراس وفدان من وزراء حكومتيهما.
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