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زحام مرورى فى شارع البحر الاعظم بسبب حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس

الثلاثاء، 16 يناير 2018 09:25 ص
زحام مرورى فى شارع البحر الاعظم بسبب حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس زحام-أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية بشارع البحر الأعظم بالجيزة بسبب حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل فى الاتجاه من مناطق الجيزة إلى مطلع الدائرى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات إدارة مرور الحيزة ، حادث مرورى بطريق البحر الأعظم،  على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات، فيما لم ينتج عن الحادث أى مصابين.

 

 


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