زحام مرورى أعلى دائرى المنيب بسبب انقلاب سيارة محملة بالطماطم

زحام مرورى أعلى دائرى المنيب بسبب انقلاب سيارة محملة بالطماطمالثلاثاء، 16 يناير 2018 09:24 ص
انقلاب سيارة نقل -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية أعلى دائرى المنيب بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالطماطم فى الاتجاه من الأوتوستراد إلى مناطق الجيزة، ونتج عنها إصابة شخصين، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.
تلقت غرفة عمليات إدارة مرور الحيزة ، حادث مرورى أعلى دائرى المنيب، على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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