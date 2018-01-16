زحام مرورى أعلى دائرى المريوطية بسبب سيارة نقل معطلة

زحام مرورى أعلى دائرى المريوطية بسبب سيارة نقل معطلةالثلاثاء، 16 يناير 2018 09:33 ص
زحام مرورى بالطريق الدائرى - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المريوطية، بسبب سيارة نقل ثقيل معطلة فى الاتجاه من المنيب إلى مناطق الجيزة وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب السيارة المعطلة.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا بوجود سيارة معطلة أعلى الطريق الدائرى، وأمر اللواء عصمت الأشقر مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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