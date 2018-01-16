رويترز: إطلاق سراح رجل الأعمال السعودى خالد الملحم





رويترز

قالت مصادر لرويترز اليوم الثلاثاء إن رجل الأعمال السعودى البارز خالد بن عبد الله الملحم أُطلق سراحه بعد توقيفه لأكثر من شهرين.

وكان الملحم، وهو نائب رئيس البنك السعودى البريطانى بين عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال البارزين الذين جرى توقيفهم فى أوائل نوفمبر فى إطار ما وصفه مسؤولون سعوديون بأنه حملة على الفساد.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الملحم اليوم الثلاثاء وامتنعت جهة إعلامية سعودية حكومية عن التعليق قائلة إن جميع الموقوفين فى إطار التحقيق لهم الحق فى الحفاظ على خصوصيتهم.

وتحدثت المصادر طالبة عدم نشر أسمائها نظرا لحساسية الأمر، ولم تتضح شروط إخلاء سبيل الملحم أو المزاعم التى كان يواجهها