روسيا تجهز جهازا ضخما لتحسين توقعات الطقس خلال كأس العالم

روسيا تجهز جهازا ضخما لتحسين توقعات الطقس خلال كأس العالمالثلاثاء، 16 يناير 2018 09:04 م
كأس العالم روسيا 2018
رويترز
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قالت السلطات اليوم الثلاثاء إن روسيا تجهز جهاز كمبيوتر ضخما لتحسين توقعات الطقس قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة هذا الصيف.
وسيكون من الضرورى توافر معلومات دقيقة وفورية عن الطقس خلال النهائيات التى تستمر شهرا كاملا فى 11 مدينة روسية تمتد من كالننجراد فى الغرب وحتى إكاترنجبيرج الواقعة على بعد 2500 كيلومتر شرقا وأيضا سوتشى على البحر الأسود.
وقال رئيس هيئة الطقس الوطنية رومان فيلفاند للصحفيين إن من المتوقع بدء تشغيل الجهاز الجديد فى مارس، وتقام البطولة فى الفترة بين الرابع عشر من يونيو والخامس عشر من يوليو.
وتتوقع السلطات الروسية استقبال ما بين ثلاثة وخمسة ملايين مشجع من أنحاء العالم خلال البطولة.
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