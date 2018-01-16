رغم عدم ترشحه حتى الآن.. إذاعة كولومبية: انتخابات الرئاسة بمصر محسومة لـ"السيسي"الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:14 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتبت فاطمة شوقى
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أكدت إذاعة "دبليو راديو" الكولومبية، أن الانتخابات الرئاسية المصرية محسومة للرئيس عبدالفتاح السيسي رغم عدم إعلانه الترشح لولاية رئاسية ثانية حتى الآن، مشيرة فى تقرير لها إلى تأييد 500 نائب برلمانى وتوقيعهم على توكيلات ترشحه للمنصب لفترة جديدة.
وقالت الإذاعة فى تقريرها المنشور على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، إن جميع المرشحين للرئاسة حتى الآن لن يكونوا بكفاءة الرئيس السيسي فى إدارة البلاد التى شهدت نموا اقتصاديا، وازدهار فى مجال السياحة، مما يجعل السيسي الأكفأ لتولى إدارة البلاد مجددا فى الفترة القادمة.
وستجرى الانتخابات الرئاسية بين 26 و 28 مارس المقبل، وإذا لم يتجاوز أى مرشح نصف الأصوات، ستنظم جولة ثانية فى إبريل.
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