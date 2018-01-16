"رانيا المشاط".. إدارة السياحة على الطريقة العالمية

كتبت- ميرفت رشاد

لاشك أن اختيار المستشارة الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، لمنصب وزيرة السياحة فى التعديلات الوزارية لحكومة المهندس شريف إسماعيل، قرار موفق، لما لديها من قائمة طويلة من الخبرات المهنية والمؤهلات العلمية، كعملها ببنك النقد الدولى، وشغلها منصب وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للسياسة النقدية، لمدة 11 عاما، سيمكنها من إدارة الملف السياحى من منظور اقتصادى، الذى يعد أحد شرايين الدخل القومى لمصر .

لا شك أن تولى "المشاط" الحقيبة السياحية، سيكون له مردود إيجابى فى الترويج والتسويق للسياحة المصرية، لما تمتلكه من شبكة علاقات عامة دولية وحكومية ستسهم فى تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج مما سيزيد من التدفق السياحى خلال الفترة المقبلة .

لا شك، أن قطاع الاستثمار السياحى، سيكون له النصيب الأكبر من الاستفادة بالخبرات الاقتصادية التى تمتلكها الوزيرة الجديدة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى مصر، وإقامة مشروعات سياحية متكاملة، وكذلك القطاع الفندقى الأكثر احتياجا للتدخل الوزيرة لتنفيذ مبادرة البنك المركزى الخاص بتجديد وإحلال الفنادق خاصة بمدينة شرم الشيخ.

لاشك أن هناك عددا من الملفات الشائكة التى تحتاج قرارات حاسمة من الوزيرة وعلى رأسها ملف وضع حد أدنى للأسعار الفنادق، بعد أن وصول سعر إقامة السائح فى الليلة 15 دولارا، مما نال من سمعة مصر سياحية وجعلها من أرخص المقاصد السياحية فى العالم .

لا شك أن هروب العمالة المدربة من القطاع السياحى، ساهم بشكل كبير فى تدنى الخدمات المقدمة للسائحين، ويجب التدخل فورا لإعادة منظومة التدريب للارتقاء بالخدمات ومنح العاملين حوافز للاستمرار بالعمل فى هذا المجال.

لاشك أن هيئة تنشيط السياحة، بحاجة ماسة لإعادة الهيكلة واستغلال الكوادر الشابة لتأهيلهم لتولى المناصب القيادية بالهيئة، ووضع أجندة فعاليات ومهرجانات تساهم فى جذب شرائح جديدة من السياح الوافدين لمصر.

لاشك أن القطاع السياحى الخاص فقد الأب الشرعى الذى يمثله منذ قرابة العامين على صدور قرار حل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وبحاجة لتدخل الوزيرة للدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارات الغرف ومندوبيها لدى الاتحاد .

كانت الدكتورة رانيا المشاط، قد شغلت منصب "وكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى" لمدة 11 عاما

عملت كاقتصادى أول فى صندوق النقد الدولى بواشنطن قبل انضمامها للبنك المركزى المصرى.

كانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى بين عامى 2011 – 2013، إضافة إلى تبادل الخبرات العملية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية.

- حاصلة على الماجستير والدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة ميريلاند الأمريكية، بارك كولدج، ويشمل مجال تخصصها تطبيقات الاقتصاد الكلى والاقتصاد الدولى والسياسة النقدية مع عدد من الإصدارات الخاصة بتلك المجالات.

- شغلت منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسى والقطاع غير الرسمى (IRIS) فى جامعة ميريلاند.

- عملت كعضو مجلس إدارة تنفيذى بالبورصة المصرية وبنك الاستثمار العربى

- تمتعت بقائمة طويلة من الخبرات المهنية والمؤهلات العلمية، حيث تشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للسياسة النقدية فى الوقت الحالى، وتقوم بتطوير استراتيجية السياسة النقدية، كواحدة من المهام الصعبة

- أشرفت على إعداد وعرض تقارير السياسة النقدية، وتحليل تقنى لتقييم الوضع الاقتصادى الذى تقرر على أساسه لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزى

- شاركت فى إدارة السياسة الاقتصادية الكلية للدولة من خلال تصميم إطار الاقتصاد الكلى بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة لتحديد الفجوة التمويلية وتحديثها بشكل دورى، وذلك ضمن مسئوليات أخرى

- تولت تنسيق العلاقات بين البنك المركزى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى الدولية

- مثلت مستشار كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولى

- عملت كخبير اقتصادى أول فى صندوق النقد الدولى بواشنطن فى أقسام مختلفة ومنها قسم الاستراتيچيات الاقتصادية والمراجعة، وقسم آسيا والمحيط الهادى، حيث كانت ضمن فريق العمل المتابع لاقتصاديات الدول الناشئة فى شرق آسيا مثل الهند وڤيتنام.

- شغلت أيضًا منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسى والقطاع غير الرسمى IRIS فى جامعة ميريلاند - كولدچ بارك بالولايات المتحدة، وباحث ومنسق مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار فى مصر والمُعد من IRIS.

- مثلت جمهورية مصر العربية والسلطة النقدية المصرية فى المؤتمرات والندوات الاقتصادية المحلية والدولية

- عرضت مبادرات سياسية واقتصادية فى مؤتمرات عديدة بصندوق النقد الدولي"IMF"، البنك الدولي"WB"، البنك الأوروبى للإعمار والتنمية EBRD، البنك المركزى الأوروبى "ECB"، المفوضية الأوروبية "European Commission"، المعهد الأوروبى لدراسات دول البحر المتوسط "IEMed"، مبادرة أسبن لدول البحر المتوسط "Aspen Mediterranean Initiative"، اليورومنى "Euromoney"، مؤسسة "Rockefeller Brothers"، الجمعية الاقتصادية الأمريكية "AEA"، جامعة هارفرد Harvard University، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منتدى البحوث الاقتصادية "ERF"، المركز المصرى للدراسات الاقتصادية"ECES"وغيرها.

- شغلت مناصب منها عضو لجنة المراجعة بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضو لجنتى العضوية والمراجعة فى البورصة المصرية، وعضو لجنتى المخاطر والاستثمار المصرف العربى الدولي، والجمعية الاقتصادية للشرق الأوسط، والمجلس الاستشارى الاستراتيجى لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

- عضو مؤسس فى شبكة مصر للتنمية المتكاملة (النداء)، وعضو سابق ببنك الاستثمار العربي.

- عملت كأستاذ اقتصاد غير متفرغ فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفى جامعة ميريلاند- كولدچ بارك