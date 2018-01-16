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الثلاثاء، 16 يناير 2018 06:07 م
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رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: ملتزمون بعلاقات أكثر فعالية مع باكستان

الثلاثاء، 16 يناير 2018 03:13 م
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: ملتزمون بعلاقات أكثر فعالية مع باكستان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد


أ ش أ
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أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جوزيف دانفورد، أن بلاده لا تزال ملتزمة بعلاقتها مع باكستان التى شهدت توترا فى الأسابيع الأخيرة.

وقال دانفورد - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إنه بالرغم من عدم اتفاق الإدارة الأمريكية مع باكستان فى بعض القضايا، إلا أن واشنطن ملتزمة بعلاقة أكثر فعالية مع إسلام أباد.

وأضاف أنه ملتزم بمحاولة تحسين العلاقات مع باكستان، معرباً عن اقتناعه بأن المفاوضات العسكرية التى يقودها قائد القيادة المركزية فى الجيش الأمريكى، الجنرال جوزيف فوتيل، مع باكستان، هى السبيل الأمثل لتحقيق ذلك الهدف.

يذكر أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اتهم باكستان بالكذب وخداع الولايات المتحدة وتوفير ملاذات آمنة للمتمردين، فى وقت تتلقى فيه إسلام أباد مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية.


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