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الثلاثاء، 16 يناير 2018 04:10 م
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رئيس مدينة شربين يكتشف إتلاف متعمد لجهاز الحضور الالكتروني بالمستشفى

الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:44 م
رئيس مدينة شربين يكتشف إتلاف متعمد لجهاز الحضور الالكتروني بالمستشفى جهاز بصمة - أرشيفية


الدقهلية - محمد حيزة
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تفقد المحاسب محمد الشيوى رئيس مركز ومدينة شربين، التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مستشفى شربين العام، وذلك لمتابعة سير العمل بها.
 
وأثناء المرور، فوجىء رئيس المدينة، بإتلاف متعمد لماكينات بصمة التوقيع للعاملين بالمستشفى، ما بين كسر للشاشة الرئيسية، ووضع مادة لاصقة تعوق التوقيع.
 
وقام الشيوى بالإجتماع مع مسئولي المستشفي، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، و أوصي برفع الأمر للنيابة الإدارية، والنيابة العامة لمحاسبة المتسبب في الأعطال للماكينات كونه إهدار للمال العام.
 
حيث قام رئيس المدينة، باستدعاء المهندس المختص لإجراء الصيانة اللازمة للماكينات، وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
 

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