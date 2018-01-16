رئيس القابضة الكيماوية الجديد يتسلم مهام عمله اليوم





كتب عبد الحليم سالم

تسلم عماد الدين مصطفى خالد رسميًا اليوم مهام عمله فى رئاسة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلفا للسفير ياسر النجار.

وبحسب مصدر فى القابضة فإن أزمة القومية للأسمنت ومشكلات الشركات الخاسرة ، مثل الدلتا للأسمدة ، والنصر للأسمدة وسيجوارت ومطابع محرم وراكتا ، إضافة إلى مشكلة شركات المراجل وسيمو وطنطا للكتان ،وهى من الشركات العائدة للدولة.

وأضاف المصدر أن رئيس القابضة الجديد بدأ اليوم بالتعرف على العاملين بالشركة.