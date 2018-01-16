رئيس القابضة الكيماوية الجديد يتسلم مهام عمله اليوم

رئيس القابضة الكيماوية الجديد يتسلم مهام عمله اليومالثلاثاء، 16 يناير 2018 01:08 م
خالد بدوى وزير قطاع الاعمال
كتب عبد الحليم سالم
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تسلم عماد الدين مصطفى خالد رسميًا اليوم مهام عمله فى رئاسة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلفا للسفير ياسر النجار.
وبحسب مصدر فى القابضة فإن أزمة القومية للأسمنت ومشكلات الشركات الخاسرة ، مثل الدلتا للأسمدة ، والنصر للأسمدة وسيجوارت ومطابع محرم وراكتا ، إضافة إلى مشكلة شركات المراجل وسيمو وطنطا للكتان ،وهى من الشركات العائدة للدولة.
وأضاف المصدر أن رئيس القابضة الجديد بدأ اليوم بالتعرف على العاملين بالشركة.
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