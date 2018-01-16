رئيس البنك الأهلى: 4% من حاملى البيتكوين يملكون 96% من عملاتها المتداولة





كتبت: دانه الحديدى - تصوير: كريم عبد العزيز

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن العملات الإلكترونية الرقمية، وعلى رأسها عملة البيتكوين الأشهر والأوسع انتشارا، من التعاملات عالية المخاطر، لأن العميل غير معروف.

وأضاف "عكاشة"، فى كلمته بالمؤتمر الثانى للتحول إلى اقتصاد غير نقدى، الذى ينظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، اليوم الثلاثاء، أن 4% فقط من حاملى البيتكوين يملكون 96% من إجمالى عملات البيتكوين المتداولة عالميا، ما يثير تساؤلات عديدة حول هوية هؤلاء الأشخاص وهدف تعاملهم بالعملات الإلكترونية.

وحول التحول للاقتصاد غير النقدى، أشار رئيس البنك الأهلى المصرى إلى أن البنك أصدر كروتا بنكية لـ5 ملايين موظف بالدولة، لقبض رواتبهم إلكترونيا، إلا أن هناك بعض الفئات التى تحتاج وقتا قبل ضمها للمعاملات الإلكترونية، متابعا: "على سبيل المثال تشهد البنوك حركة سحب ورقية يوم الخميس من كل أسبوع، لأنه موعد منح العاملين باليومية فى مجال المقاولات مستحقاتهم المالية، وما زال هناك وقت قبل انضمام تلك الفئة على سبيل المثال لدائرة المعاملات البنكية الإلكترونية".