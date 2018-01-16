رئيس اتحاد الصناعات: القطاع غير الرسمى يضر الاقتصاد بأموال مجهولة المصدر





كتبت دانه الحديدى - تصوير كريم عبد العزيز

قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وزعيم الأغلبية البرلمانية، إن التحول من اقتصاد نقدى إلى اقتصاد غير نقدى ستكون له نتائج إيجابية على الاقتصاد القومى، لافتا إلى أن السوق غير الرسمية تضر الاقتصاد والأمن القومى، خاصة مع وجود أموال مجهولة المصدر.

وأضاف "السويدى"، فى كلمته خلال المؤتمر الثانى للتحول إلى اقتصاد غير نقدى، الذى ينظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد أطلق مبادرة فى العام 2014، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، لتنظيم السوق عبر تشجيع العمليات الإلكترونية والحصول على فاتورة بهدف القضاء على الاقتصاد العشوائى وغير الرسمى.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات فى كلمته، إلى أن القوانين الاقتصادية التى تم إقرارها مؤخرا، مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الشركات، تساعد على بناء الاقتصاد الرسمى، ما يساهم فى زيادة التعاملات الضريبية.

وفى سياق متصل، أكد هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن المدفوعات الإلكترونية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالى، لافتا إلى أن البنوك لعبت دورا مهما فى نشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية، واستطاعت الوصول لفئة جديدة من الشباب، تفضل هذه التعاملات، موضحا أن السوق شهدت تنامى عدد البطاقات البنكية مسجلا 33.5 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2017، بنمو نسبته 36.1% عن العام السابق.



















