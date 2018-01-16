درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-1-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية





كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفظة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة ويرتفع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

وسط الدلتا 11 18

الإسكندرية 13 18

بلطيم 14 19

مطروح 10 18

السلوم 07 18

سيوة 07 19

بورسعيد 12 18

دمياط 12 18

العريش 10 19

رفح 09 18

الإسماعيلية 10 19

السويس 10 19

رأس سدر 11 20

نخل 02 16

نويبع 13 19

طابا 12 17

كاترين 03 18

الطور 12 21

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 13 23

مرسى علم 15 22

الفيوم 08 20

بني سويف 08 20

المنيا 06 20

أسيوط 07 20

سوهاج07 21

قنا 08 22

الأقصر 08 23

أسوان 10 25

أبوسمبل 09 23

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 15 26

أبورماد 16 25

رأس حدربة 16 25

حلايب17 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 35

المدينة 09 25

الرياض 05 22

المنامة 15 21

أبوظبي 16 24

الدوحة 15 24

الكويت 06 21

دمشق 04 15

بيروت 14 18

عمان 05 12

القدس 07 13

غزة 13 18

بغداد 06 19

مسقط 16 24

صنعاء 02 22

الخرطوم 16 31

طرابلس 09 18

تونس 08 17

الجزائر 09 15

الرباط 06 16

نواكشوط 11 24

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 04

اسطنبول 04 09

إسلام أباد 06 22

نيودلهي 07 23

جاكرتا 25 31

بكين 05 13

كوالامبور 23 30

طوكيو 04 13

أثينا 09 13

روما 07 13

باريس 04 09

مدريد 02 11

برلين 01 05

لندن 03 08

مونتريال -14 -13

موسكو -09 -05

نيويورك -03 -01

واشنطن -03 01