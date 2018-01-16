دار الافتاء: الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1439 هجريًا





كتب لؤى على

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام 1439 هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الأولى لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحسابَ الفلكيَّ أيضًا.



وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر ربيع الثانى، وأن يوم الخميس هو أول أيام شهر جمادى الأولى.