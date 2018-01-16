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الثلاثاء، 16 يناير 2018 06:05 م
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داخلية إسبانيا تشدد الرقابة على تويتر.. وتحذر من كتابة محتويات تمجد الإرهاب

الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:36 م
داخلية إسبانيا تشدد الرقابة على تويتر.. وتحذر من كتابة محتويات تمجد الإرهاب تويتر


كتبت فاطمة شوقى
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شددت وزارة الداخلية الإسبانية، الرقابة على الشبكات الاجتماعية خاصة ضد تويتر، كما أكدت على اتخاذ تدابير ضد أى محتوى يحض على الإرهاب على الشبكات الاجتماعية.
 

ووفقا لصحيفة "الكوميرثيو" الإسبانية، فنشرت الداخلية الإسبانية رسالة على تويتر محذرا من كتابة أى محتويات على تويتر تمجد الإرهاب، واعتبار هذه المحتويات "جريمة" يعاقب عليها القانون.

 

وأكدت الصحيفة أن الشبكات الاجتماعية ، أصبحت أسرع وسيلة لنشر أى تهديدات إرهابية أو لنشر الكراهية، وعلى الرغم من أن حماية حرية التعبير فى إسبانيا إلا أن الحض على الإرهاب ونشر الكراهية أصبح أمر مثير للقلق للسلطات الإسبانية. 

 


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