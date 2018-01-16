خروج 39 حالة من مصابى التسمم بالشرقية من المستشفى





الشرقية - إيمان مهنى

استقبلت مستشفى مشتول السوق بالشرقية ، 50 حالة من أهالى قرية دهمشا يعانون من نزلات معوية و مغص شديد .

وقال مصدر مسئول بمديرية الصحة بالشرقية ، لـ اليوم السابع، أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى وبالمستشفيات المجاورة، "بلببس و السعدين و الزوامل" ، فور ملاحظة توافد الحالات من ذات القرية، مضيفا أنه تم إعطاء لهم العلاج اللازم ، لافتا أنه تم خروج حوالى 39 حالة حتى و حجز 11 أخرين بينهم أطفال تحت الملاحظة، وسيتم خروجهم فور الاطمئنان عليهم، مضيفا أن جميع الحالات أكدت أنهم تناولوا ترمس في حفل زفاف بالقرية ، الذي ربما يكون سبب إصابتهم .

هذا ووجه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، مديرية الصحة بدفع بفرقة من طوارئ مديرية الصحة ، للمساعدة فى علاج المرضى المتوافدين، و كذلك فريق من الطب الوقائى لتحليل عينات من القئ و مأكولات الحالات لبيان سبب إصابته .