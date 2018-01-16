خادم الحرمين يدين بناء مستوطنات جديدة بالأراضى الفلسطينية

خادم الحرمين يدين بناء مستوطنات جديدة بالأراضى الفلسطينيةالثلاثاء، 16 يناير 2018 01:52 م
الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودى
الرياض(أ ش أ)
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أدان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى الموافقة على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة، ونشر عطاءات لبناء أكثر من ستمائة وخمسين وحدة أخرى، فى عدد من المستوطنات بالأراضى الفلسطينية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان مجلس الوزراء السعودي، الذى انعقد اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أتأكيده أن بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة، يعد تحديا لإرادة المجتمع الدولى، وإمعاناً فى العدوان السافر على حقوق الشعب الفلسطيني، بهدف فرض واقع جديد للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
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