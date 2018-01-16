حرمان 2 مليون شخص من خدمة الهاتف والإنترنت بشرق أوكرانيا بسبب الأعطال

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فقد نحو مليونى أوكرانى الاتصال بشبكة الهاتف النقال فى شرق أوكرانيا المتمرد، بحسب ما أفادت الشركة الأوكرانية التى تزود المنطقة بالخدمة بسبب أعطال.

وقالت أحد شركات الاتصالات بأوكرانيا فى رسالة إلكترونية لفرانس برس "أن ما يصل إلى مليونى شخص محرومون من خدمة" الهاتف النقال ولا يمكنهم استخدام الانترنت فى هواتفهم.

وأشارت الشركة إلى عطل فى عدة "كوابل من الألياف البصرية" وقع الأسبوع الماضى فى شرق أوكرانيا، وأضافت أن فنييها لا يمكنهم الوصول إلى هذه المنطقة لإجراء الإصلاحات.

واضافت المتحدثة باسم الشركة فيكتوريا روبان "توجهنا الى كافة الجهات المختصة" وبينها السلطات الاوكرانية وبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الامن والتعاون فى اوروبا.

ولم يحدد اى موعد لاصلاح العطب بعد هذه الاتصالات، بحسب المتحدثة التى اوضحت فى مقابلة مع اذاعة اوكرانية ان الشركة لم تتصل بالسلطات الانفصالية فى جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد.

واتهمت السلطات الانفصالية سلطات كييف.

وقال "وزير" الاتصالات فى دونيتسك ان "القوات المسلحة الاوكرانية قطعت الكابل" قرب اولينوفكا المدينة الصغيرة التى تبعد 15 كلم عن دونيتسك.

وإزاء حرمانهم من شبكة الهاتف الجوال الاوكرانية لجأ العديد من سكان شرق أوكرانيا الى مزودى خدمات محليين.

ومنذ الخميس الماضى كسبت شركة فينيكس فى المنطقة الانفصالية 80 الف مشترك جديد بينهم 30 الفا الاثنين، بحسب المسؤول الانفصالى.

وتتيح شبكات الهاتف بالمنطقة الانفصالية الاتصال بين الجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد او الاتصال بارقام روسية مع صعوبات، لكنها لا تتيح الاتصال بارقام من باقى مناطق أوكرانيا.