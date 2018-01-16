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حبس خادمتين إثيوبيتين لإدانتهما فى واقعة سرقة فيلا طارق العريان بالتجمع

الثلاثاء، 16 يناير 2018 03:30 م
حبس خادمتين إثيوبيتين لإدانتهما فى واقعة سرقة فيلا طارق العريان بالتجمع المخرج طارق العريان - أرشيفية


كتب محمود نصر
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قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدي، بحبس خادمتين إثيوبيتين  سنتين مع الشغل، لإدانتهما بسرقة حقيبة بها مبلغ 70 ألف جنيه من فيلا المخرج طارق العريان فى التجمع الخامس.

وتلقت الأجهزة الامنية بلاغا من المجنى عليه ، يفيد باكتشافه سرقة حقيبة المبلغ المالي من الفيلا، وكذا هروب الخادمتين "فري هوت تيني" و " تي جيست تيبوبو" واتهم السائق "محمد.ر" بتسهيل هروبهما قبل أن يعدل عن اتهام الأخير فى النيابة، وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين، وبحيازتهم المبلغ المالي.

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها ثبوت الاتهام بحق المتهمتين، كونهما خادمتين بالأجر، تستطيعان الوصول لغرفة نوم المجني عليه بسهولة، فضلا عن ضبط المبلغ المسروق بحيازتهما، موضحة، أنها لم تطمئن لصحة إسناد الاتهام لباقي المتهمين، فقضت ببراءتهم.

 

 


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