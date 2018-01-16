حبس تاجر قماش وسائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامها بالاتجار بالعملة





القليوبية نيفين طه

قرر حاتم كشك رئيس نيابة شبين القناطر، بأطراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات شمال بنها، حبس تاجر قماش وسائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالاتجار فى العملة، وضبط بحوزتهما 10 آلاف ريال سعودى، و6 آلاف دولار أمريكى، و197 ألف جنيه مصرى.

كانت قد وردت معلومات سرية، للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، تفيد قيام تاجر قماش وسائق فى شبين القناطر، بالاتجار فى العملة بطريقة غير مشروعة.

تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير المباحث، والعميد حسام الحسينى رئيس المباحث، وفى أحد الأكمنة، ألقى القبض على المتهمين، وهما " ا م أ " 66 سنه تاجر قماش، و" م ع غ " 46 سنه، وبحوزتهما حقيبه بها 10 آلاف ريال سعودى، و6 آلاف دولار أمريكى، و197 ألف جنيه مصرى، واعترف بحيازتهما للأموال بقصد الاتجار فى العملة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.