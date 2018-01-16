"جنايات المقطم" تحاكم اليوم 25 متهما بالاستيلاء على 300 مليون جنيه

"جنايات المقطم" تحاكم اليوم 25 متهما بالاستيلاء على 300 مليون جنيهالثلاثاء، 16 يناير 2018 12:00 ص
أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تواصل محكمة جنايات المقطم، المنعقدة فى عابدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة 25 متهما بالاستيلاء على 300 مليون جنيه.
وأسندت النيابة للمتهمين وبينهم مسئولون بالشركة المساهمة للإنشاءات والتعمير فى المنتزه والمقطم، وآخرون، تزوير محررات رسمية وعقود بيع ونسب ملكية أرض لغير مالكيها، بهدف إعادة بيعها.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين قلدوا الأختام الخاصة بالشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزه والمقطم بطريقى الاتفاق والمساعدة بينهم وآخر مجهول والبصم بها على المستندات المزورة محل التحقيقات مع علمهم بذلك التقليد على النحو المبين بالتحقيقات.
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