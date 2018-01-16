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"جنايات المقطم" تحاكم اليوم 25 متهما بالاستيلاء على 300 مليون جنيه

الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:00 ص
"جنايات المقطم" تحاكم اليوم 25 متهما بالاستيلاء على 300 مليون جنيه أرشيفية


كتب كريم صبحى
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تواصل محكمة جنايات المقطم، المنعقدة فى عابدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة 25 متهما بالاستيلاء على 300 مليون جنيه. 

وأسندت النيابة للمتهمين وبينهم مسئولون بالشركة المساهمة للإنشاءات والتعمير فى المنتزه والمقطم، وآخرون، تزوير محررات رسمية وعقود بيع ونسب ملكية أرض لغير مالكيها، بهدف إعادة بيعها.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين قلدوا الأختام الخاصة بالشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزه والمقطم بطريقى الاتفاق والمساعدة بينهم وآخر مجهول والبصم بها على المستندات المزورة محل التحقيقات مع علمهم بذلك التقليد على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 


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