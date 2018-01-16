جنايات الجيزة تقضى بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير بطاقة رقم قومى





كتب محمود نصر

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتحمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوه، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم زور فى محرر رسمى "بطاقة الرقم القومى".

كشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم ١٢٣٥٠ لسنة ٢٠١٤ جنايات أول أكتوبر، أن المتهم رياض عبد الرحمن عزوز، زور بالاشتراك مع آخر مجهول بطريقة الاتفاق والمساعدة، محررا رسميا وهو بطاقة الرقم القومى المنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية والخاصة بأحد الأشخاص (سعيد محمد)، ووضع عليها صورته، فتمت الجريمة على ذلك الاتفاق.

وكشفت تحريات مباحث شرطة التعمير، أنها توصلت إلى أن المتهم زور بالاشتراك مع مجهول محررا رسميا وهو بطاقة الرقم القومى باسم سعيد محمد على واستخدمها فى تزوير توكيل رقم ٥٠٨٨/ س لسنة ٢٠١٤ توثيق السيدة زينب، واستخدام التوكيل المزور الصادر لرياض عبد الرحمن فى استخراج التوكيل ٢٨٨٠/ ع لسنة ٢٠١٤ توثيق الخليفة لآخر.