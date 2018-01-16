ثقافة شمال سيناء تطلق سلسلة احتفالات بمئوية الزعيم جمال عبد الناصر





شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلقت مديرية الثقافة بشمال سيناء سلسلة احتفالات بمئوية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وقالت كاميليا آدم مدير عام ثقافة شمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إنه فى إطار اهتمام الدولة بتخليد مئوية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وضمن فعاليات أنشطة وزارة الثقافة بشمال سيناء، أطلقت مديرية ثقافة شمال سيناء، تحت رعاية اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، سلسلة احتفالات تستمر بشكل منظم حتى نهاية العام.

وأضافت أن بداية انطلاقة الاحتفالات تضمن ندوة فى مكتبة العريش، خلالها تم استعراض سيرة الزعيم عبدالناصر، ومناقشة جانب من هذه السيرة، وانطلاق حفل فنى لأغانى الثورة والوطن فى زمن عبدالناصر.

وأضافت أن الفعاليات ستتواصل بفقرات فنية، وندوات ومعارض فى مختلف دور الثقافة ومراكز الشباب والمدارس بشمال سيناء.