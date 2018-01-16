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توزيع 310 وحدات سكنية فى قرعة علنية لأبناء قليوب

الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:48 م
توزيع 310 وحدات سكنية فى قرعة علنية لأبناء قليوب النائبة سولاف درويش


القليوبية ـ احمد عبد الهادي بكير
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أعلنت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب بقليوب، ومساعد رئيس حزب حماه الوطن، عن إجراء قرعة علنية على 310 وحدات سكنية للمتقدمين من قرى مركز ومدينة قليوب، غدا الاربعاء، بدار مناسبات مسجد الشيخ عواض بقليوب وبحضور نواب المدينة والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد بمحافظة القليوبية .

وأوضحت النائبة سولاف، أنه سيتم استثناء المتقدمين للوحدات السكنية من ذوى الاحتياجات الخاصة، على أن تتم القرعة على باقى المتقدمين، والوحدات السكنية عبارة عن 170 وحدة سكنية بقليوب، 48 وحدة سكنية بميت نما، 92 وحدة سكنية بالخصوص، وذلك تحت إشراف اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

 

 

 


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