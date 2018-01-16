تنفيذ 8051 حكما قضائيا خلال حملات أمنية فى الجيزة





كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بالجيزة، حملاتها الأمنية لضبط المتهمين الصادر ضدهم أحكام قضائية، وأسفرت حملة أشرف عليها اللواء طارق شاش مدير إدارة تنفيذ الأحكام بالجيزة عن تنفيذ 8051 حكما قضائيا خلال الأونة الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

كما شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، أسفرت عن ضبط 28 قضية مخدرات، و5 أسلحة نارية، بالإضافة إلى تحرير 93 قضية تموينية، وإزالة 185 حالة تعدى وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.