تلفزيون اليابان يرسل تحذيرا خاطئا بانطلاق صاروخ باليستى من كوريا الشمالية





أ ش أ

أرسلت هيئة الاذاعة اليابانية "إن اتش كيه " اليوم الثلاثاء، انذاراً خاطئاً للمواطنين تحذرهم من انطلاق صاروخ باليستى من كوريا الشمالية وأن عليهم التوجه فوراً إلى الملاجئ، ثم تراجعت عن الانذار بعد دقائق.

وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية أن التلفزيون اليابانى "إن اتش كيه" أرسل تلك الرسالة اليوم على شبكة الانترنت ومواقع الأخبار وموقع تويتر، معلناً فيها أنه يبدو أن كوريا الشمالية اطلقت صاروخاً باليستياً على اليابان و أن الحكومة تحث المواطنين على اتخاذ ملاجئ لهم.

ويأتى هذا الانذار الخاطئ بعد يومين من ارسال قسم إدارة الطوارئ بولاية "هاواي" الأمريكية انذاراً خاطئاً بوقوع هجوم صاروخى من قبل كوريا الشمالية ، الأمر تسبب فى اصابة المواطنين بالذعر.

ومسحت هيئة الإذاعة اليابانية تغريدتها على موقع تويتر بعد دقائق من نشرها وأصدرت تصحيحاً واعتذرت عدة مرات على الهواء مباشرة.