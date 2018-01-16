تقرير يكشف تورط إيران في تزويد ميليشيا الحوثي بصواريخ طويلة المدى





كتب مصطفى عنبر

كشف تقرير سري معروض على مجلس الأمن وأعده خبراء دوليون مكلفون بمراقبة الحظر المفروض على إرسال الأسلحة لليمن، عن تورط إيران في تزويد ميليشيا الحوثي بصواريخ طويلة المدى وطائرات بدون طيار.

ورغم أن التقرير لا يشير صراحة إلى الجهة التي وفرت الصواريخ بعيدة المدى للحوثيين، لكنه يؤكد أن فحص بقايا الصواريخ التي سقطت على السعودية يظهر أنها إيرانية الأصل، بحسب "سي إن إن".

وحصلت الشبكة الإخبارية من مصادر دبلوماسية -طالبت عدم كشف اسمها- على أجزاء من التقرير السري، الذي يمكن لواشنطن أن تستخدمه لتبرير إجراءاتها العقابية بحق إيران على خلفية اتهامات بتسليح عديد من المنظمات في المنطقة، وكذلك تزويدها بصواريخ بعيدة المدى.

وبحسب التقرير، تعرّفت لجنة الخبراء على وجود "بقايا صواريخ وطائرات بدون طيار إيرانية الأصل وصلت إلى اليمن بعد فرض حظر تصدير الأسلحة إلى ذلك البلد".

وخلصت اللجنة إلى أن "إيران لم تلتزم بالإجراءات المطلوبة لمنع التوفير المباشر أو غير المباشر، وبيع ونقل صواريخ طراز ’بركان 2H‘ ذات المدى القصير ومخازن الوقود المستخدم للصواريخ والطائرات العاملة بدون طيار من طراز "أبابيل" للتحالف الذي كان قائمًا بين الحوثيين و(الرئيس الراحل علي عبدالله) صالح."

كانت إيران نفت مرارًا تورطها في دعم الحوثيين، ردًّا على اتهامات وجهتها المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، لطهران بتزويد الميليشيا بالصواريخ والعتاد العسكري.