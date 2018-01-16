تفعيل دور لجنة مكافحة الفساد بجامعة بنها بإنشاء وحدات لها فى الكليات

وطالب القاضي الحاضرين بزياده لقاءات التوعيه بأهميه مكافحه الفساد علي كافه المستويات في الجامعه وكلياتها، مشيراً أن الهدف من انشاء هذه الوحدة لا يتوقف علي كشف الفساد ومكافحته، ولكن وضع الاجراءات الكفيله بمنع حدوث الفساد من الاساس.

وقال القاضي أن الجامعه تعمل علي محاربه الفاسدين وكشفهم والحد من كافه مظاهر الفساد مهما كان حجمه وكانت أشكاله مضيفا أن الجامعه لن تسمح بوجود فاسدين بين العاملين فيها وسوف تطبق القانون علي كل من يثبت تورطه في فساد مهما كان صغيراً.