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تفعيل دور لجنة مكافحة الفساد بجامعة بنها بإنشاء وحدات لها فى الكليات

الثلاثاء، 16 يناير 2018 08:08 م
تفعيل دور لجنة مكافحة الفساد بجامعة بنها بإنشاء وحدات لها فى الكليات مجلس الجامعة


القليوبية حسن عفيفي
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قرر الدكتور السيد القاضي رئيس جامعه بنها تفعيل دور وحده الوقايه من الفساد ومكافحته بالجامعة من خلال انشاء وحدات بجميع كليات الجامعه تتبع الوحده المركزيه، وأن يكون كل فريق داخل كل كليه له دور بمشاركه فعاله من الطلاب، للتوعيه بخطوره الفساد ونشر ثقافه مقاومه الفساد ، جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعه بالدكتور جمال سوسه رئيس الوحدة وأعضاء الوحدة بحضور الأمناء المساعدين للجامعة.

وطالب القاضي الحاضرين بزياده لقاءات التوعيه بأهميه مكافحه الفساد علي كافه المستويات في الجامعه وكلياتها، مشيراً أن الهدف من انشاء هذه الوحدة لا يتوقف علي كشف الفساد ومكافحته، ولكن وضع الاجراءات الكفيله بمنع حدوث الفساد من الاساس.

وقال القاضي أن الجامعه تعمل علي محاربه الفاسدين وكشفهم والحد من كافه مظاهر الفساد مهما كان حجمه وكانت أشكاله مضيفا أن الجامعه لن تسمح بوجود فاسدين بين العاملين فيها وسوف تطبق القانون علي كل من يثبت تورطه في فساد مهما كان صغيراً.

 


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