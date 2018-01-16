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الثلاثاء، 16 يناير 2018 04:09 م
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تعرف على 19 محظور للموظفين بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:43 م
تعرف على 19 محظور للموظفين بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية


قنا – هند المغربى
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حصلت اليوم السابع على محظورات الموظف من خلال  اللائحه التنفيذية لقانون الخدمة المدينة التى أعلنت عنها مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة قنا  

وجاءت المحظورات على الموظف فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية :-

1.   مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها

2.   مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي

3.   ممارسة أى عمل حزبى أو سياسيى داخل مكان عمله أو بمناسبة تأيديته لهذا العمل

4.   القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها

5.   إفشاء أى معلومات سرية تخص الوظيفة

6.   عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتبات بصفة عامة

7.   عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بالحسابات والمستندات في المواعيد المقررة

8.   عدم موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بما يطلبه من بيانات ومستندات لازمه للفحص والمراجعه

9.   عدم الرد أو التأخير في الرد على مكاتبات الجهاز المركز للتنظيم والإدارة

10.                      الاحتفاظ بأى ورقه رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات أو صورة مستند ذات طابع سرى

11.                      الادلاء بأى تصريح أو بيان عن الوظيفة عن طريق وسائل الإعلام أو الأتصال إلا بتصريح كتابى

12.                      الجمع بين أى وظيفة وعمل أخر يؤديه إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة بالذات أو بالواسطه

13.                      تأدية أعمال للغير بأجر أو مكافأة بغير إذن من السلطة المختصة ولو في غير مواعيد العمل الرسمية

14.                      الإشتراك في تنظيم إجتماعات داخل مكان العمل دون إذن

15.                      إستغلال نفوذه الوظيفي

16.                      إساءة معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو التباطؤ المتعمد في إداء الخدمة

17.                      إساءة إستخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بها أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو العاملين والمتعاملين مع الجهه

18.                      قبول أى هداية أو عمولة أو خدمة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته

19.                      مباشرة أى نشاط أو إتيان أى سلوك من شأنه تكدير الأمن العام أو التأثير على السلام الإجتماعي أو الإتيان بأى فعل يفقده حسن السمعة

                                                                     


 

 
 
 

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