تعرف على موقف "المديريات التعليمية" من توريد التغذية المدرسية.. 17 معلومة





كتب محمود طه حسين

قاربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من الانتهاء إجراءات توريد التغذية المدرسية لطلاب المدارس والمقرر لها الفصل الدراسى الثانى بعد توقفها منذ العام الدراسى الماضى،"اليوم السابع" يقدم فى الـ" 17 معلومة التالية، موقف المحافظات وشركات التوريد وعدد الطلاب المستفيدين من الوجبة ونوعية التغذية فى كل محافظة حسب تقرير رسمى.

1ـ هيئة سلامة الغذاء وافقت على قرابة 5 شركات لتوريد الوجبة حتى الآن ومازالت بعض المصانع توفق أوضاعها.

2ـ 66 شركة ومصنع كانت فى المناقصة العامة للوجبة منها 33 مؤسسة سحبت كراسة الشروط تم فحصها والموافقة على 5 حتى الآن.

3ـ بعد توقف وجبة الترم الأول سيتم ترحيل الأيام والميزاينات للترم الثانى لتعويض الطلاب.

4ـ اجتماعات مكثفة بين صلاح عمارة، مدير مكتب الوزير للمتابعة ومسئولين بوزارة التضامن لبحث إجراءات توزيع الوجبة الترم الثانى.

5ـ 18% على أقصى تقدير يسهم فى تغذيتها برنامج الغذاء العالمى من إجمالى الوجبات التى توزع على الطلاب.

6ـ فى محافظة القاهرة يتم تغذية قرابة 740 ألف طالب بالفطيرة المدرسية من قبل المشروع الخدمى لوزارة الزراعة.

7ـ توزيع بسكويت على 19 ألف طالب فى جنوب سيناء و70 ألف طالب فى شمال سيناء توزع عليهم فطيرة مدرسية من قبل المشروع الخدمى لوزارة الزراعة.

8ـ فى محافظة الغربية يتم توزيع بسكويت وفطيرة على جميع طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

9ـ 400 ألف طالب فى البحيرة يتم تغذيتهم بالفطيرة وبسكويت بالعجوة.

10ـ 188 ألف طالب فى الإسماعيلية يتم تسليمهم فطيرة مدرسية و370 ألف طالب فى الفيوم.

11ـ 600 ألف طالب فى المنيا و170 ألف طالب فى أسوان و64 ألف طالب فى بورسعيد، يوزع عليهم فطيرة مدرسية.

12ـ 500 ألف طالب فى أسيوط و530 ألف فى سوهاج و700 ألف فى الدقهلية يسلم الطلاب بسكويت بالعجوة من قبل برنامج الغذاء العالمى.

13ـ تم تخصيص عدة جهات لتوريد الوجبة لهذه المحافظات.

14ـ بعض المحافظات تم الاتفاق مع شركات لتوريد الوجبة فى أيام معينة فيما تنقصها نوعيات أخرى من الوجبة هى: الإسكندرية والسويس والمنوفية والقليوبية.

15ـ يسلم قرابة 1400 طالب فطيرة وبسكويت وباتيه عن طريقة عدة شركات ومصانع وفى الأيام غير المكتملة يتم تغطية الوجبة عن طريقة زيادة عدد ساعات العمل بالنسبة للمشروع الخدمى لوزارة الزراعة.

16ـ هناك محافظات تعذر الوصول لاتفاق بشأنها مع شركات لتوريد الوجبة وذلك بعد استبعاد هيئة سلامة الغذاء للشركات الموردة لعدم مطابقتها لشروط هيئة سلامة الغذاء.

17ـ هناك اتجاه لتغطية تلك المحافظات التى تعذر الوصول لاتفاق بشأنها لتوريد الوجبة عن طريق التعاقد مع إحدى الجهات السيادية بالأمر المباشر.