video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على موقف "المديريات التعليمية" من توريد التغذية المدرسية.. 17 معلومة

الثلاثاء، 16 يناير 2018 11:25 ص
تعرف على موقف "المديريات التعليمية" من توريد التغذية المدرسية.. 17 معلومة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قاربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من الانتهاء إجراءات توريد التغذية المدرسية لطلاب المدارس والمقرر لها الفصل الدراسى الثانى بعد توقفها منذ العام الدراسى الماضى،"اليوم السابع" يقدم فى الـ" 17 معلومة التالية، موقف المحافظات وشركات التوريد وعدد الطلاب المستفيدين من الوجبة ونوعية التغذية فى كل محافظة حسب تقرير رسمى.

1ـ هيئة سلامة الغذاء وافقت على قرابة 5 شركات لتوريد الوجبة حتى الآن ومازالت بعض المصانع توفق أوضاعها.

2ـ 66 شركة ومصنع كانت فى المناقصة العامة للوجبة منها 33 مؤسسة سحبت كراسة الشروط تم فحصها والموافقة على 5 حتى الآن.

3ـ بعد توقف وجبة الترم الأول سيتم ترحيل الأيام والميزاينات للترم الثانى لتعويض الطلاب.

4ـ اجتماعات مكثفة بين صلاح عمارة، مدير مكتب الوزير للمتابعة ومسئولين بوزارة التضامن لبحث إجراءات توزيع الوجبة الترم الثانى.

5ـ 18% على أقصى تقدير يسهم فى تغذيتها برنامج الغذاء العالمى من إجمالى الوجبات التى توزع على الطلاب.

6ـ فى محافظة القاهرة يتم تغذية قرابة 740 ألف طالب بالفطيرة المدرسية من قبل المشروع الخدمى لوزارة الزراعة.

7ـ توزيع بسكويت على 19 ألف طالب فى جنوب سيناء و70 ألف طالب فى شمال سيناء توزع عليهم فطيرة مدرسية من قبل المشروع الخدمى لوزارة الزراعة.

8ـ  فى محافظة الغربية يتم توزيع بسكويت وفطيرة على جميع طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

9ـ 400 ألف طالب فى البحيرة يتم تغذيتهم بالفطيرة وبسكويت بالعجوة.

10ـ 188 ألف طالب فى الإسماعيلية يتم تسليمهم فطيرة مدرسية و370 ألف طالب فى الفيوم.

11ـ 600 ألف طالب فى المنيا و170 ألف طالب فى أسوان و64 ألف طالب فى بورسعيد، يوزع عليهم فطيرة مدرسية.

12ـ 500 ألف طالب فى أسيوط و530 ألف فى سوهاج و700 ألف فى الدقهلية يسلم الطلاب بسكويت بالعجوة من قبل برنامج الغذاء العالمى.

13ـ تم تخصيص عدة جهات لتوريد الوجبة لهذه المحافظات.

14ـ بعض المحافظات تم الاتفاق مع شركات لتوريد الوجبة فى أيام معينة فيما تنقصها نوعيات أخرى من الوجبة هى: الإسكندرية والسويس والمنوفية والقليوبية.

15ـ يسلم قرابة 1400 طالب فطيرة وبسكويت وباتيه عن طريقة عدة شركات ومصانع وفى الأيام غير المكتملة يتم تغطية الوجبة عن طريقة زيادة عدد ساعات العمل بالنسبة للمشروع الخدمى لوزارة الزراعة.

16ـ  هناك محافظات تعذر الوصول لاتفاق بشأنها مع شركات لتوريد الوجبة وذلك بعد استبعاد هيئة سلامة الغذاء للشركات الموردة لعدم مطابقتها لشروط هيئة سلامة الغذاء.

 17ـ هناك اتجاه لتغطية تلك المحافظات التى تعذر الوصول لاتفاق بشأنها لتوريد الوجبة عن طريق التعاقد مع إحدى الجهات السيادية بالأمر المباشر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

أين وصل ملف التغذية المدرسية؟.. تقرير يكشف استبعاد هيئة سلامة الغذاء للشركات الموردة للوجبات بـ12 محافظة لعدم مطابقتها للشروط.. ومصادر: ترحيل ميزانية الوجبة فى الفصل الأول للتيرم الثانى لتعويض الطلاب

مصادر بـ"التعليم": افتتاح مشروعات تعليمية فى عدة محافظات قريبًا

التربية والتعليم

الوجبة المدرسية

التغذية المدرسية

اخبار اليوم

اخبار التعليم



لا تفوتك
صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

صفحة السيسى: إغلاق باب الأسئلة.. وإجابات الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن"

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

وزير التعليم لليوم السابع: احتفاظ طلاب الثانوية بالتابلت بعد انتهاء الدراسة

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

"الصحة" تبدأ وضع أول نظام إلكترونى لتقديم خدمات التأمين الصحى.. ربط 5000 وحدة بالمستشفيات المركزية.. إنشاء مركز اتصالات للتواصل مع المرضى.. خرائط صحية للتعرف على أولويات العلاج.. ومواجهة تزوير التقارير الطبية

"البلح.. البلح.. البلح".. سيوة واحة نصف المليون نخلة.. تنتج 350 ألف طن من التمور سنويًا.. 10 مصانع تجفيف وتعبئة لغزو الأسواق المحلية والدولية.. والصعيدى والرطب والغزالى والفريحى والعزاوى أبرز الأصناف

"البلح.. البلح.. البلح".. سيوة واحة نصف المليون نخلة.. تنتج 350 ألف طن من التمور سنويًا.. 10 مصانع تجفيف وتعبئة لغزو الأسواق المحلية والدولية.. والصعيدى والرطب والغزالى والفريحى والعزاوى أبرز الأصناف

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

مدير مباحث العاصمة: 132 سيارة حديثة لتأمين القاهرة فى ذكرى 25 يناير

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

الأهلى يتسلح بالسوبر وثلاثية الزمالك أمام "صمود" الطلائع .. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة