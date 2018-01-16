تعرف على أول 4 قرارات للهيئة الوطنية للانتخابات





كتب محمود العمرى

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الأيام الماضية، عددا من القرارات الهامة المتعلقة بالإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2018 ، والتى شملت دعوة الناخبين والجداول الزمنية وغيرها من الإجراءات اللازمة والمتعلقة بالانتخابات، ويقدم اليوم السابع 4 قرارات أصدرتها اللجنة خلال الفترة الماضية .

القرار رقم "1" والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 للإدلاء بأصواتهم فى انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية بمقار لجان الانتخابات الفرعية وفقا للمواعيد التى بينها القرار.

ونص القرار على إجراء عملية الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس القادم، وداخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس، وفى حال الإعادة تجرى عملية الانتخاب خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل القادم، وداخل مصر أيام 24 و25 و26 أبريل.

وأوضحت قرارات الهيئة أنه للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابى وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التى سيتواجد بها خلال أيام الاقتراع، وذلك بإبداء رغبته أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقارى أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده.





القرار رقم "2" المتعلق بشأن الجدول الزمى للانتخابات الرئاسية 2018

الجدول الزمنى بإجراءات الانتخابات الرئاسية، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها 16 مارس المقبل للمصريين فى الخارج وتضمن الجدول الزمنى 33 قرارا بإجراءات الانتخابات، ويبدأ بفتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدء من 20 وحتى 29 يناير الجارى، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقى الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا وحددت الهيئة يومى 30 و31 يناير للإعلان، ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية.

كما تضمن الجدول تحديد يومى 1 و2 فبراير لتلقى اعتراضات المرشحين، و5 أيام لفحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات اعتبارا من 5 فبراير، وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 6 فبراير.

كما تضمن الجدول الزمنى تحديد يومى 7 و8 فبراير لتلقى تظلمات المترشحين وفحصها، والبت فى التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارا من 9 فبراير.

وحدد "الوطنية للانتخابات" يومى 10 و11 فبراير لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، فيما حددت 10 أيام اعتبارا من 12 وحتى 21 فبراير للفصل فى الطعون ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.

الجدول الزمنى حدد 22 فبراير كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لاسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 24 فبراير لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 24 فبراير وحتى 23 مارس، أى لمدة 28 يوما.

وحددت الهيئة 1 مارس المقبل ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يومى 14 و15 مارس لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الأول فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وحددت الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج يبدأ من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 16 و17 و18 مارس المقبل.

وحددت الهيئة يومى 24 و25 مارس لتوقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع بالنسبة لتصويت المصررين فى لداخل.

وحددت أيام 26 و27 و28 مارس لتصويت المصريين فى الداخل، وحددت يوم 29 مارس لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

كما تحدد 30 مارس لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومى 31 مارس و1 إبريل للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

وحددت الهيئة 2 إبريل لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، كما حددت يومى 3 و4 ابريل لتقديم الطعون، وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، و10 أيام للفصل فى الطعون أمام "الإدارية العليا" تبدأ من 5 وحتى 14 أبريل.

الجدول الزمنى تضمن أيضاء بدء الحملة الانتخابية لجولة الإعادة فى الانتخابات حال وجودها، اعتبارا من 15 وحتى 23 إبريل لمدة 9 أيام، على أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائى الأول يوم 18 إبريل.

وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج لمدة 3 أيام اعتبارا من 19 وحتى 21 إبريل، وتتوقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 23 إبريل.

وبالنسبة لانتخابات الإعادة للمصريين بالداخل ستجرى أيام 24 و25 و26 إبريل، على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع 27 إبريل وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة 28 إبريل، والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومى 29 و30 إبريل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 1 مايو.





قرار رقم "3" بشأن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية

حددت فيها المستندات المطلوبة وفقا للقانون، حيث نصت المادة الأولى من القرار على تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت الموافق 20-1-2018 حتى الاثنين الموافق 29-1-2018 بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات الكائن 110 ش القصر العينى – قسم قصر النيل – مدينة القاهرة.









قرار رقم 4 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبى

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم القرار رقم ( 4 ) لسنة 2018 بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ونص القرار فى مادته الأولى على أن يتم توقيع الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية الممتخصصة.

ونصت المادة الثانية "تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا طبيا بنتيجة الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالب الترشح ، يتضمن بيانا ما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه".

ويجب أن يشتمل التقرير الطبى على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمنى ، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمنا.