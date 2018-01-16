video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 17 يناير 2018 06:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: أريد مزيدا من المهاجرين من "كل مكان"

الثلاثاء، 16 يناير 2018 09:07 م
ترامب: أريد مزيدا من المهاجرين من "كل مكان" ترامب


رويترز
إضافة تعليق

 قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه يريد أن تجذب الولايات المتحدة مهاجرين من مختلف دول العالم. جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كان يريد مزيدا من المهاجرين من النرويج.

وقال ترامب للصحفيين "أريدهم أن يأتوا من كل مكان".

كان السناتور الديمقراطى ديك دوربين قال الأسبوع الماضى إن ترامب كرر استخدام كلمة "حثالة" حين تحدث عن دول إفريقية وهايتى الواقعة فى منطقة الكاريبى. ونفى ترامب استخدام تلك اللغة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب ونظيره الصينى يبحثان قضية كوريا الشمالية فى اتصال هاتفى

السعودية تشيد ببيان ترامب الداعى لمواجهة أنشطة النظام الإيرانى الخبيثة

ترامب

أمريكا

مهاجرين



لا تفوتك
الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

المعارضة القطرية: الشيخ عبد الله أل ثانى تعرض لضغوطات من تنظيم الحمدين

المعارضة القطرية: الشيخ عبد الله أل ثانى تعرض لضغوطات من تنظيم الحمدين

سينما 2018 فى 15 يوم.. أفلام قليلة وأرقام أقل.. 7 مليون و600 ألف حصيلة الإيرادات.. منافسة "ميتة" بين حسن الرداد وحورية فرغلى وطلعت زكريا فى الشباك.. ودور العرض تنتظر الفرج نهاية الأسبوع بـ4 أفلام جديدة

سينما 2018 فى 15 يوم.. أفلام قليلة وأرقام أقل.. 7 مليون و600 ألف حصيلة الإيرادات.. منافسة "ميتة" بين حسن الرداد وحورية فرغلى وطلعت زكريا فى الشباك.. ودور العرض تنتظر الفرج نهاية الأسبوع بـ4 أفلام جديدة

مؤامرة تركية قطرية لإفشال الانتخابات فى ليبيا..مسئول ليبى لـ"اليوم السابع": جماعة الإخوان تقف وراء عملية زعزعة الأمن بتمويل قطرى.."العرفى": تحركات الإرهابى "بلحاج" تهدف لتحرير "دواعش" وتسليمهم لإرهابيين فى تونس

مؤامرة تركية قطرية لإفشال الانتخابات فى ليبيا..مسئول ليبى لـ"اليوم السابع": جماعة الإخوان تقف وراء عملية زعزعة الأمن بتمويل قطرى.."العرفى": تحركات الإرهابى "بلحاج" تهدف لتحرير "دواعش" وتسليمهم لإرهابيين فى تونس

أضرار الإفراط فى تناول الملح من التهاب المعدة حتى الزهايمر والسرطان

أضرار الإفراط فى تناول الملح من التهاب المعدة حتى الزهايمر والسرطان

فيديو.. مرتضى منصور: نواب حزب النور لم يمنحونى تفويضات "عشان بصلى الفجر حاضر"

فيديو.. مرتضى منصور: نواب حزب النور لم يمنحونى تفويضات "عشان بصلى الفجر حاضر"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة