ترامب: أريد مزيدا من المهاجرين من "كل مكان"الثلاثاء، 16 يناير 2018 09:07 م
ترامب
رويترز
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه يريد أن تجذب الولايات المتحدة مهاجرين من مختلف دول العالم. جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كان يريد مزيدا من المهاجرين من النرويج.
وقال ترامب للصحفيين "أريدهم أن يأتوا من كل مكان".
كان السناتور الديمقراطى ديك دوربين قال الأسبوع الماضى إن ترامب كرر استخدام كلمة "حثالة" حين تحدث عن دول إفريقية وهايتى الواقعة فى منطقة الكاريبى. ونفى ترامب استخدام تلك اللغة.
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