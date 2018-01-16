تجديد حبس مؤسس صفحة "الملحدين" 15 يوما





كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الدقى، حبس أدمن صفحة "الملحدين" على شبكة التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بنشر "بوستات"تتضمن تحريف القرآن الكريم والتحقير منه.

وكشفت تحقيقات المستشار حسن على الجالوس، مدير نيابة الدقى عن أن "إبراهيم . خ"، 29 سنة، حاصل على بكالريوس نظم ومعلومات، حرف القرآن الكريم وحقر من الدين الاسلامى ، وعرض صور ومنشورات على " فيس بوك" تتضمن تحريف آيات قرآنية تحتوى على رسائل تشير إلى عدم وجود " إله" وأن الأرض وجدت نتيجة انفجار كونى.

وكشفت التحقيقات التى استمرت قرابة خمس ساعات مع المتهم ، عن أنه يقيم بمنطقة حدائق الزيتون، ويبث منشوراته من خلال إحدى الكافيهات بمنطقة الدقى، وبعد استصدار إذن من النيابة وإجراء مباحث الأمن الوطنى بالتنسيق مع ضباط الأمن الاجتماعى التحريات اللازمة، نجحت القوات فى إلقاء القبض عليه وبحوزته جهاز لاب توب، وهواتف محمولة .

وأضافت التحقيقات، أن عدد المشاركين على الجروب الخاص به بلغ 34 ألف عضو، وأنه قدم من محافظة المنيا، للإقامة فى القاهرة ونشر مفهومه عن الالحاد.

وبسؤال الضابط مجرى التحريات، أكد صحة الواقعة، وأن المتهم أنشأ جروبا على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" يدعو خلاله للإلحاد، بالإضافة إلى دعوته للمثلية الجنسية، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء مقابلته لأحد الاشخاص، للظهور على أحد البرامج للدعوة للإلحاد.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، بأنه لا يؤمن بوجود إله ولا يعترف بالأديان السماوية وأنه أنشأ الصفحة لعرض أفكاره ومفهومه عن الإلحاد.