تجديد حبس فردى شرطة وسائق 15 يوما لاتهامهم بسرقة الكابلات الكهربائية





كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس فردى شرطة وسائق بشرطة المرافق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة الكابلات الكهربائية.

أثناء مرور دورية أمنية شاهدوا المتهمين "أمينى شرطة" يرتديان الزى الميرى، وسائق، يضعون أسلاكا كهربائية فى سيارتهم، وبمناقشتهم عن مصدر تلك الأسلاك ارتبكوا فى أقوالهم، فتم القبض عليهم.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمين "محمد ا" يعمل فى شرطة المرافق التابعة لقسم عابدين، و"على ت" يعمل فى شرطة مرافق التابعة لقسم الأزبكية، وسائق يعمل معهم فى شرطة المرافق.

وكشفت التحريات، أن المتهمين استغلوا وظيفتهم فى شرطة المرافق، وكونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الكابلات الكهربائية وبيعها، واختاروا منطقة مصر الجديدة لبعدها عن مناطق عملهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.