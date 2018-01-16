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الثلاثاء، 16 يناير 2018 01:39 م
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تأجيل محاكمة 24 متهما بـ"لجان العمليات النوعية المتقدمة" لـ18 فبراير

الثلاثاء، 16 يناير 2018 01:39 م
تأجيل محاكمة 24 متهما بـ"لجان العمليات النوعية المتقدمة" لـ18 فبراير المستشار شعبان الشامى -أرشيفية


كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 24 متهما فى القضية المعروفة بـ"لجان العمليات النوعية المتقدمة"، لجلسة 18 فبراير، لاستكمال المرافعة.

كانت النيابة قد اتهمت المتهمين بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول وحتي الثالث بتولى قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان، والتى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .

 

 


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