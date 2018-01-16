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بيطرى القاهرة: ضبط كميات كبيرة من لحوم الخنازير بمجزر مخالف فى منشأة ناصر

الثلاثاء، 16 يناير 2018 06:09 م
بيطرى القاهرة: ضبط كميات كبيرة من لحوم الخنازير بمجزر مخالف فى منشأة ناصر خنازير


كتب سيد الخلفاوى
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أكد الدكتور سيد عبيد مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أن المديرية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من لحم الخنزير، بمجزر مخالف بحى منشأة ناصر، معدة للتوزيع على محال الكباب بمحيط المنطقة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، لـ"اليوم السابع" أن المديرية وردت إليها معلومات بوجود مجزر مخالف بمنشأة ناصر يقوم بذبح الخنازير، وتم مداهمة المكان، ومصادرة 11 خنزيرا مذبوحا معدا للتقطيع، و140 كيلو لحوم خنازير مقطعة معدة للتوزيع على محال المشويات، وتم غلق المكان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ملاك المجزر.

وأوضح عبيد أن المديرية لم تتوصل حتى الآن لأسماء وعناوين المحال التى يتم التوزيع عليها، مشيرا إلى أن منطقة منشأة ناصر دائما تحت أعينهم ويتم تنظيم حملات عليها بشكل دورى.


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