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الثلاثاء، 16 يناير 2018 06:05 م
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بريطانيون فى هولندا يلجأون للقضاء للاحتفاظ بحقوقهم فى الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 16 يناير 2018 03:06 م
بريطانيون فى هولندا يلجأون للقضاء للاحتفاظ بحقوقهم فى الاتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبى


أمستردام (أ ش أ)
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كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية،اليوم الثلاثاء، النقاب عن خوض بريطانيين، يعيشون فى هولندا، "كفاحا " أمام محكمة هولندية، من أجل البقاء داخل الاتحاد الأوروبى.

وقال محامون - بحسب موقع الصحيفة الإلكترونى - إن الحصول على حكم لصالح المواطنين البريطانيين أمر من شأنه أن يؤدى إلى احتفاظهم بحقوق "سخية " داخل الاتحاد، فى الوقت الذى يحتفظ فيه مواطنو الاتحاد بحقوق ضئيلة داخل بريطانيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن المواطنين البريطانيين سيمثلون أمام محكمة هولندية للطعن فى حق الحكومة البريطانية،والمفوضية الأوروبية فى التخلى عن حقوقهم كمواطنين أوروبيين، فى محادثات بريكست.

ووفقا لوثائق قانونية اطلعت عليها "الجارديان"، فإن المدعين عن القضية سيعرضون فى "حججهم " أن حقوق المواطنين البريطانيين هى حقوق مستقلة عن عضوية بلادهم فى الاتحاد الأوروبى.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم النظر فى القضية فى (أمستردام ) فيما سيقدم التماس لإحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

ووفقا للصحيفة، فإن المدعين سيقدمون دعاوى بأنه عقب تنفيذ "بريكست" فى شهر مارس 2019، سيكون من حق كل من حمل الجنسية البريطانية،قبل هذا التاريخ، من الناحية القانونية، الاحتفاظ بحقوق الاتحاد الأوروبي، بما فى ذلك حرية التنقل والإقامة.

ونقلت الصحيفة عن المدعين قولهم،إن معاهدات الاتحاد الأوروبى لم تذكر، ماذا سيؤول إليه حال مواطنى دولة عضو فى الاتحاد إذا ما قررت الخروج.


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