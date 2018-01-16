بروتوكول تعاون مع "الزراعة" لرصف الطريق المؤدى لمشروع المليون ونصف فدان





المنيا - حسن عبد الغفار

وقع عصام البديوى، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع كل من الدكتور محمد عبدالتواب نائب وزارة الزراعة لشئون استصلاح الاراضى والمهندس عاطر حنورة رئيس مجلس ادارة شركة الريف المصرى، وذلك للبدء فى اعمال رصف الطريق المتفرع من طريق بنى مزار الواحات – سيوة إلى موقع المزرعة النموذجية على مساحة 20 الف فدان ضمن مشروع المليون ونصف فدان بمحافظة المنيا بطول يصل إلى 22 كيلومتر، وبتكلفة تقدر بحوالى 32 مليون و500 الف جنيه موزعة بين الاطراف الثلاثة.

وقال الدكتور محمد عبدالتواب، إن الوزارة تواصل العمل بالتعاون مع المحافظة لانجاز كافة الاعمال والتجهيزات الخاصة بالمشروع بمنطقة غرب غرب المنيا وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تحليل التربة والمناخ، وإعداد كل التراكيب المحصولية التى تتناسب مع طبيعة هذه المنطقة، كما تم حفر كل الآبار التى تكفى للزراعة وفقا للتراكيب المحصولية التى تم إعدادها، وسيكون المشروع نموذجا حكوميا إرشاديا متكاملا يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، فى مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار محافظ المنيا إلى أنه صدرت توجيهات من القيادة السياسية بإقامة مزرعة نموذجية على مساحة عشرين الف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا ضمن مشروع المليون ونصف فدان بمحافظة المنيا، موضحا أن شبكة الطرق تعد احد اهم مقومات التنمية لدورها فى تحقيق الاتصال بين المناطق الاستثمارية والمدن والمحافظات المختلفة.

وقال البديوى، إن التنمية الحقيقية لمصر لن تكون الا من خلال الزراعة، حيث يمثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، أحد المشروعات القومية التى ستنقل مصر نقلة تنموية مستدامة كبيرة من خلال إنشاء ريف مصرى جديد وإقامة قرى نموذجية وإنشاء تجمعات عمرانية جديدة متكاملة اقتصاديا وفنياً وإدارياً وتشمل تجمعات صناعية زراعية.

فيما قال المهندس عاطر حنورة، إن بدء تنمية منطقة غرب غرب المنيا سيكون من خلال مشروع المليون ونصف فدان، الذى يأتى ضمن خطة الدولة للنهوض بالثروة الزراعية لزيادة الرقعة الزراعية وتوفير الامن الغذائى وخلق فرص عمل للقضاء على ظاهرة البطالة ودعم المشروعات التنموية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والنشاط الصناعى المرتبط بها، لافتا إلى أن شركة الريف المصرى ستقوم بزراعة 370 الف فدان، وسيساهم ذلك فى توسع كبير فى المنطقة واصفا المنيا بانها محافظة واعدة جدا وتتوافر بها عمالة جيدة وانطلاق المشروع فعليا سيكون من خلال رصف وتمهيد الطرق وبدء انشاء مجمعات زراعية.