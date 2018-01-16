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الثلاثاء، 16 يناير 2018 06:06 م
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بابا الفاتيكان يستقبل الرئيس التركى فى 5 فبراير المقبل

الثلاثاء، 16 يناير 2018 04:26 م
بابا الفاتيكان يستقبل الرئيس التركى فى 5 فبراير المقبل بابا الفاتيكان


(أ ف ب)
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 أعلن الفاتيكان الثلاثاء، أن البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الفاتيكان فى الخامس من فبراير، مع العلم انهما تحادثا مرارا عبر الهاتف بموضوع القدس خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان أردوغان استقبل البابا خلال زيارة الأخير إلى تركيا فى نوفمبر 2014، فى حين تشير الصحافة الإيطالية إلى أن آخر زيارة لرئيس تركيا إلى الفاتيكان تعود إلى العام 1959.

 


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