بابا الفاتيكان يستقبل الرئيس التركى فى 5 فبراير المقبل





(أ ف ب)

أعلن الفاتيكان الثلاثاء، أن البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الفاتيكان فى الخامس من فبراير، مع العلم انهما تحادثا مرارا عبر الهاتف بموضوع القدس خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان أردوغان استقبل البابا خلال زيارة الأخير إلى تركيا فى نوفمبر 2014، فى حين تشير الصحافة الإيطالية إلى أن آخر زيارة لرئيس تركيا إلى الفاتيكان تعود إلى العام 1959.