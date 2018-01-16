انطلاق أعمال مستشفى سعاد كفافى الميدانى الثامن بوسط سيناء





وائل ربيعى

انطلق اليوم الثلاثاء، فريق عمل مستشفى سعاد كفافى إلى منطقة رأس سدر فى جنوب سيناء لتبدأ فعاليات المستشفى الميدانى الثامن منذ مارس ٢٠١٧ والأول لعام ٢٠١٨، حيث قدم المستشفى خدماته الطبية المتكاملة لأبناء مصر فى شمال ووسط وجنوب سيناء.

وتأتى هذه القافلة برعاية اللواء أركان حرب عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتنسيق كامل ودعم لوجيستى من اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميدانى، وذلك انطلاقاً من عقيدة الجيش المصرى فى خدمة الوطن فى كل القطاعات.