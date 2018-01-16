انتحار فتاة بتناول مبيد حشرى لمرورها بحالة نفسية سيئة فى البحيرة

انتحار فتاة بتناول مبيد حشرى لمرورها بحالة نفسية سيئة فى البحيرةالثلاثاء، 16 يناير 2018 11:41 م
جثة - أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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انتحرت فتاة بمركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، عقب تناولها قرصا لتخزين الغلال؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة.
تلقى مركز شرطة إيتاى البارود بلاغًا بوصول "أ.ع.أ"، 17 سنة، للمستشفى العام، مصابة بادعاء تسمم فسفورى عقب تناولها قرص "مبيد حشرى" لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة لخلافات عائلية، ووفاتها عقب وصولها المستشفى. وتم عرض الجثة على الطب الشرعى، وأمر المستشار عبدالرحمن الشهاوى مدير نيابة إيتاى البارود بدفن الجثة.
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